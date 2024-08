Heimat & Geschichte Als Fahrräder zur Massenerscheinung wurden

Keine Frage: Das Fahrrad ist en vogue wie wohl noch nie. Als Sportgerät, mit dem Rennen gefahren und möglichst schnell lange Strecken zurückgelegt werden, als geländegängiges Vehikel, mit dem bergauf, bergab schmale Trails über Stock und Stein bezwungen werden, als Gefährt, das der vergnüglichen Freizeitgestaltung nach Feierabend, am Wochenende oder im Ruhestand dient – und natürlich auch als umweltfreundliches Fortbewegungsmittel für den Weg zur Arbeit oder zum Einkauf. Flottes Design, vom traditionellen Hollandrad bis hin zum auffällig stylischen „Fatbike“ – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, was Aussehen und Funktionsvielfalt des „Drahtesels“ heutzutage anbelangen. Zudem ist es noch nicht einmal mehr erforderlich, kräftig in die Pedale zu treten, um lästige Anstiege zu bewältigen. E-Bikes oder auch Pedelecs genannte, mit Akku und Elektromotor ausgestattete Räder machen derlei Bergfahrten zum regelrechten Kinderspiel.