Testen und kein Ende : Und ewig grüßt die Mini-Klobürste

Und täglich grüßt jetzt wieder das Testzentrum. Vor drei Wochen habe ich mein Auto aufgeräumt, dabei fiel mir ein Packen Zettel in die Hände: Tests, Tests, Tests. Na prima, dachte ich, das braucht kein Mensch mehr, jedenfalls ich nicht, also weg damit.

Einen habe ich aus nostalgischen Gründen behalten, vom 14. Juni 2021. Damals, so dachte ich, war’s das wohl endgültig mit dieser Mini-Klobürste in der Nase. Bin ja nun geimpft. Nein, war es nicht.

Am Adventswochenende musste ich liebe Besuche machen, da war ein Test erwünscht. Also mal wieder ab ins Testzentrum: „Es wäre schön, wenn Sie noch einen alten QR-Code hätten“, sagte die nette junge Dame. Wie praktisch, dass ich den vom Juni verwahrt hatte, sozusagen als Andenken. Aber was heißt schon Andenken? Weder auf dem Papier noch beim Testen hat sich irgendwas verändert. Die Prozedur war wie immer: Kopf in’ Nacken, Klobürste bis ins Stammhirn, Tränen in den Augen, Niesen, Schlucken, Fluchen.

Geht das jetzt immer so weiter, fragte ich mich. Werde ich da noch in 20 Jahren an der Teststation stehen? Die nette junge Dame hat jetzt Familie und keine Lust mehr, ich kann diese weißen Stäbchen nicht mehr sehen, vielleicht sind sie bis dahin auch rosa für Jungs und blau für Mädchen und gelb für alle anderen 70 Geschlechter, mein Diesel ist schon längst einkassiert, Annalena Baerbock ist Kanzlerin von Europa, Saarbrücken steht unter Wasser, es ist jeden Tag 30 Grad heiß, aber Corona ist immer noch da, wie eine alte Bekannte, die nervt und nie den Abgang findet. Nach Omikron kommen noch die Varianten Pi, Rho, Sigma, Tau und so weiter. Bei Omega ist vielleicht dann Schluss. Schade eigentlich, die beiden Kinder der ehemals jungen Dame am Testzentrum haben schon ausgeholfen beim Stäbchen-Sortieren nach Farben. Jetzt sehe ich die gar nicht mehr. Sie haben schon „Tante“ zu mir gesagt.