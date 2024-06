Biosphärenfest in Kleinblittersdorf Fest unter der Flagge der Nachhaltigkeit

Zum 18. Mal möchte das Biosphärenfest, das am Sonntag, 30. Juni, in Kleinblittersdorf gefeiert wird, vor allen anderen Dingen eins sein: Treffpunkt für alle, die das Biosphärenreservat Bliesgau, seine Akteure und seine Projekte gut finden und sich dazu informieren und austauschen möchten. Und so vielfältig wie die Facetten der Modellregion für Nachhaltigkeit, so abwechslungsreich ist auch das Angebot, teilt der Biosphärenzweckverband mit.