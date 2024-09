Zum zehnten Mal großer Spendenlauf in Homburg „Cross against cancer“ – Rekordbeteiligung zum Geburtstag (mit Fotos)

Es war nicht nur ein prächtiges Bild, das sich da am Sonntagmorgen am Homburger Waldstadion bot, es war eines mit einem echten Rekord. Zum zehnjährigen Bestehen von „Cross against Cancer“, der großen Laufveranstaltung des Vereins „Miteinander gegen Krebs“, hatten sich so viele Läuferinnen und Läufer angemeldet wie noch nie in den Jahren zuvor. Schon vor Anmeldeschluss am Sonntagmorgen waren es mehr als 2200, die es sich nicht nehmen lassen wollten, für die gute und wichtige Sache die Laufschuhe zu schnüren. Laufen konnte man entweder 21, 17, zehn oder fünf Kilometer. Zusätzlich gab es die Stadionrunden und eine Nordic-Walking-Strecke mit fünf Kilometern. Es war also wie immer alles für alle geboten, vom Leistungs- bis zum Spaßläufer.