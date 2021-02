Zahlen im Saarpfalz-Kreis : 21 Neuinfektionen am Donnerstag

Homburg Von Mittwoch auf Donnerstag haben sich im Saarpfalz-Kreis weitere 21 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Seit Beginn der Pandemie haben sich nunmehr 3071 Personen angesteckt, 2830 sind inzwischen genesen.

Die meisten Neuinfektionen wurden am Donnerstag mit zehn in St. Ingbert registriert, gefolgt von Homburg mit fünf. Drei neue Fälle gibt es in Blieskastel, zwei in Kirkel, einen Fall in Gersheim. In Bexbach und der Gemeinde Mandelbachtal gab es keine neuen Infektionen.