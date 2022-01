Homburg/Bexbach/Kirkel : Coronzahlen im Kreis steigen stark an

Das Angebot des TV Kirkel, sich zwischen den Jahren in der Burghalle vor Ort ohne Termin impfen zu lassen, wurde sehr gut angenommen. Foto: TV Kirkel/Kondziela

Saarpfalz-Kreis Mittlerweile sind 26 Fälle der Virusvariante Omi­kron bekannt. In vielen Kommunen wurden und werden Sonderimpfaktionen angeboten.

Die Coronazahlen sind im Saarpfalz-Kreis stark angestiegen. So wurden am Mittwochnachmittag 101 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz machte einen Sprung: Am Donnerstagmorgen lag sie laut Robert-Koch-Institut bei 243,6 nach 198,4 am Vortag und 174,4 am Freitag vor dem vergangenen Wochenende. Über den gesamten Dezember seien 29 Covid-Patienten in einem Krankenhaus behandelt worden, 16 Personen liegen aktuell in der Klinik, teilte die Kreisverwaltung auf Anfrage mit.

Nachdem im Saarland allgemein die Zahl der Omikron-Infektionen massiv angestiegen ist, die Variante sogar dabei ist, Delta zu überholen (wir berichteten), sind auch im Saarpfalz-Kreis weitere Fälle der Mutation aufgetreten: Bis zum Dienstag, 4. Januar, wurden kreisweit 26 Omikron-Fälle bekannt, hieß es vom Kreis.

Aktuell wisse man auch von einer Kontaktperson zu einem Quellfall mit der Variante Omikron in einer weiterführenden Schule, die Quarantäne habe bis zum 4. Januar gegriffen. Die bisherigen Testungen der Schüler seien alle negativ gewesen.

Derzeit gebe es zudem drei Pflegeeinrichtungen mit positiven Bewohnern und/oder Mitarbeitern. Da in regelmäßigen Abständen weiter Tests gemacht würden, schwankten die Zahlen. Zusammen seien es etwa 30 Personen mit positiven Ergebnissen, die noch in Quarantäne sind, so der Stand am Mittwoch.

Auch im Kreis bereitet man sich auf die drohenden Omikron-Welle vor. „Es bestehen Notfallpläne des Kreiskrankenhauses in St. Ingbert und des Katastrophenschutzes.“ Um die kritische Infrastruktur aufrecht erhalten zu können, seien die Hilfsorganisationen über den Landkreistag Saarland und die Kommunen informiert worden. Zudem habe die Katastrophenschutzbehörde den Einheiten des Katastrophenschutzschutzes, Feuerwehr, Rettungsdienst „einen Maßnahmenkatalog zur Verfügung gestellt“, so die Verwaltung.

Um die erhöhte Ansteckungsgefahr und einen Komplettausfall ganzer Bereiche innerhalb der Kreisverwaltung zu vermeiden, werde ein Schicht- und Wechseldienstbetrieb eingeführt. Wo es möglich und aufgrund der räumlichen Situation sinnvoll sei, soll ins Homeoffice gewechselt werden. „Es wird dabei Sorge getragen, dass für die Bürger zu den bekannten Servicezeiten“ Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Vorangetrieben wird weiterhin die Impfkampagne über Arztpraxen, die Impfzentren, aber auch durch etliche Sonder-Impfaktionen, die in den Kommunen des Kreises in den vergangenen Wochen liefen. In Kirkel hatte sich der Turnverein kurzerhand entschlossen, für die Kirkeler Bevölkerung einen Sonderimpftermin zwischen den Jahren zu organisieren. Viele nahmen das Angebot des TVK an und ließen sich am 28. Dezember in der Burghalle impfen, berichtet der Verein: Insgesamt hätten 349 Dosen verabreicht werden können – auch dank des Einsatzes vieler Helfer. Mit an Bord waren zudem der Kardiologe Dr. Erkan Lang aus Blieskastel und ein Kirkeler Ärzteteam mit Professor Regina Eymann, Dr. Michael Feldmann, Hermann Forster und dem TVK-Handballveteranen Dr. Jürgen Rissland. „Wir hatten eine tolle Unterstützung durch unsere Mitglieder und unsere Ärzte aus der Gemeinde“, sagte der stellvertretende Vorsitzende des TVK, Andreas Kondziela. Der Organisator der Aktion berichtete zudem, dass die Mehrheit der Impflinge an diesem Tag Bürger aus „unserer Gemeinde gewesen waren“. Etliche weitere seien aber aus aus den Nachbarkommunen, überhaupt dem übrigen Saarland und aus Rheinland-Pfalz gekommen, um mit einem optimalen Impfschutz ins neue Jahr zu starten. Die weiteste Anreise hatte allerdings ein britischer Staatsbürger. Selbstverständlich sei auch der Londoner bei der Impf-Aktion – wie die allermeisten – mit einer dritten Vakzin-Dosis geboostert worden.

Wer sich impfen lassen möchte, der hat auch im Januar viele Möglichkeiten. Seitens der Landesregierung beziehungsweise des Saarpfalz-Kreises würden derzeit zwar keine Sonderimpfaktionen koordiniert, allerdings gebe es etliche über die Kommunen, so die Kreisverwaltung; bekannt seien ihr folgende Termine:

Altstadt: Freitag, 7. Januar, 8 bis 12 Uhr, Praxis Dr. Wendorf (ehemalige Praxis Dr. Zimper), Lappentascher Straße 3, ohne Voranmeldung, Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfung, Impfstoff: Moderna; mitzubringen sind Krankenkassenkarte und Impfausweis.

Bexbach: Samstag, 8. Januar, 10 bis 14 Uhr, Kulturbahnhof, Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfung, Impfstoffe: Biontech-Pfizer und Moderna, ohne Voranmeldung. Da lediglich eine begrenzte Anzahl an Impfstoff zur Verfügung steht, werden vor Ort nur so viele Wartemarken ausgeteilt, wie Impfstoff vorhanden ist.

Blieskastel: Samstag, 8. Januar, 9 bis 13 Uhr, Bliesgaufesthalle durch Arztpraxis Stefan Schegerer, ohne Voranmeldung, Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfung, Impfstoffe: Biontech-Pfizer und Moderna, wobei Biontech-Pfizer für Impfwillige bis zum 30. Lebensjahr vorgehalten werde. Impfbuch, Krankenkassen-karte und Personalausweis müssen mitgebracht werden. Bei Impfungen ab zwölf Jahren sei eine Einwilligung der anwesenden Erziehungsberechtigten erforderlich.

Mandelbachtal: Sonntag, 9. Januar, 10 bis 16 Uhr, Feuerwehrhaus Ormesheim, ohne Voranmeldung, Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfung, Impfstoffe: Biontech und Moderna – auch hier geht Biontech/Pfizer an Impfwillige bis zum 30. Lebensjahr. Kinder ab 12 Jahren können sich impfen lassen, dazu braucht man natürlich auch hier die Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten.

St. Ingbert: Seit dem 3. Januar gibt es ein kommunales Impfzentrum in der St. Ingberter Stadthalle. Von Montag bis Samstag, jeweils von 9 bis 17 Uhr, werden Auffrischungsimpfungen sowie Erst- und Zweitimpfungen verabreicht. Termine sind buchbar unter www.st-ingbert.de oder telefonisch unter Tel. (06894) 13 900.

Weiterhin sind Impfungen in den Impfzentren des Saarlandes mit vereinbartem Termin möglich. Die Terminbuchungen können unter www.impfen-saarland.de oder über die Corona- und Impfhotline gebucht werden.Die Hotline ist Telefon (0681) 501 44 22 und 0800 9 99 15 99 zwischen 8 und 20 Uhr erreichbar.

