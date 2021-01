Corona aktuell : Zwei weitere Covid-Todesfälle im Saarpfalz-Kreis

Homburg Zum Stichtag Montag, 25. Januar, gab es im Saarpfalz-Kreis insgesamt 2861 gemeldete Covid-19-Fälle; es gab in den vergangenen Tagen insgesamt 36 Neuinfektionen (5 neue Fälle wurden am Montag registriert, 8 am Sonntag, 23 am Samstag).

Aktiv erkrankt sind 103 Personen; 26 Patienten sind derzeit in stationärer Behandlung. Insgesamt 2682 sind genesen. Es gab zwei weitere Todesfälle, damit sind 76 Menschen im Kreis in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben (davon zwei mit Wohnort außerhalb des Saarlandes).