Faltblatt des Saarpfalz-Kreises : Hier wird Kindern die Corona-Quarantäne erklärt

SAARPFALZ-kREIS Auch Kinder und Familien müssen in Corona-Quarantäne. Was das bedeutet, fasst ein beim Saarpfalz-Kreis erstellter Info-Flyer zusammen.

Für Menschen mit einem positiven Corona-Testergebnis und deren Kontaktpersonen ordnet das Gesundheitsamt grundsätzlich eine Quarantäne an. Die Ortspolizeibehörden der jeweiligen Kommunen erlassen aufgrund dieser Anordnung dann die schriftliche Verfügung, die mit der detaillierten Erklärung der Quarantänemaßnahmen zugestellt wird.

Das Einhalten dieser häuslichen Isolierung im vorgeschriebenen Zeitraum sei keine willkürliche Entscheidung, betont der Saarpfalz-Kreis jetzt in einer Pressemitteilung. Dies soll der weiteren Verbreitung des Coronavirus und seiner Mutanten entgegenwirken. Es sei auch eine große Zahl von Familien mit Kindern von solchen Anordnungen betroffenen, hieß es nun vom Kreis. In einem Informationsblatt, das vom Team der Schulsozialarbeit beim Jugendamt und dem Kinder- und Jugendärztlichen Dienst beim Gesundheitsamt erstellt wurde, sind nun die wichtigsten Maßnahmen in deutscher und arabischer Sprache für Kinder beschrieben.