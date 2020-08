Neuer Infektionsfall : Corona-Fall an Bexbacher Grundschule

Bexbach (jen) An einer Bexbacher Grundschule ist ein Corona-Fall aufgetreten. Das bestätigte auf Anfrage die Kreisverwaltung des Saarpfalz-Kreises. Betroffen ist ein Schüler/eine Schülerin der vierten Klasse.

Die betroffenen Eltern werden informiert, die Schüler müssen in Quarantäne und sollen Anfang kommender Woche getestet werden. Am gestrigen Donnerstag war bereits ein Corona-Fall am Berufsbildungszentrum (BBZ) in Homburg bekannt geworden. Hier stehen die Testergebnisse noch aus. > Bericht folgt.