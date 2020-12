Ideen zur Corona-Krise : Gegen dicke Luft im Klassenzimmer

Die CO 2 -Ampeln hängen am Johanneum mittlerweile in jedem Klassenzimmer. Foto: Nicole Christmann/ Johanneum

Homburg Corona-Vorsorge in der Schule: „Ampeln“ zur CO2-Messung können mit dazu beitragen, dass ausreichend gelüftet wird.

„Alle 20 Minuten Fenster auf!“, so steht es im aktuellen Musterhygieneplan für Schulen. In Klassenzimmern tobt, ähnlich wie in Büros, auch ganz ohne Corona in der kalten Jahreszeit oft der Kampf ums Lüften, wenn Frostbeulen und Frischluftfanatiker in einem Raum sitzen. Nun, in Zeiten der Corona-Pandemie, ist frische Luft wichtiger denn je. Denn je höher der Anteil verbrauchter Atemluft im Raum ist, umso höher ist auch das Risiko, dass sich verstärkt Aerosole (winzige ausgeatmete Flüssigkeitströpfchen) ansammeln, die mit Viren belastet sein können, und so das Ansteckungsrisiko steigt.

Damit die Schüler nun nicht den ganzen Schultag lang bei Minusgraden vor dem offenen Fenster sitzen müssen, mit Mundschutz und mit Jacke, Schal und Mütze ausgerüstet wie zur Polarexpedition, kommt es auch beim Lüften aufs richtige Maß an. Hier können technische Hilfsmittel wie zum Beispiel CO 2 -Ampeln oder auch Luftreinigungsgeräte helfen. Um das Ansteigen des Kohlenstoffdioxid-Wertes in Schul-

innenräumen frühzeitig zu erkennen und so das Infektionsrisiko für die Ansteckung mit dem Corona-Virus zu minimieren, hatte Innenminister Klaus Bouillon im Oktober angekündigt, seitens des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport eine Million Euro für die Anschaffung von CO 2 -Meldern zur Verfügung zu stellen. Man müsse Kinder und Lehrpersonal bestmöglich schützen.

Richtig lüften Richtig lüften im Schulalltag Stoßlüften: Während des Unterrichts alle 20 Minuten mit weiit geöffneten Fenstern lüften Wie lange? Im Winter 3 bis 5 Minuten, im Sommer 10 bis 20. Nach jeder Unterrichtsstunde über die gesamte Pause lüften Querlüften: Wenn möglich, gegenüberliegende Fenster gleichzeitig weit öffnen Quelle: Umweltbundesamt

Der Saarpfalz-Kreis als Schulträger hat „sieben Luftreinigungsgeräte zunächst zu Testzwecken bestellt“, wie die Pressestelle des Kreises auf Anfrage mitteilt. Diese seien allerdings noch nicht da, sollten aber bis Ende des Jahres geliefert werden. CO 2 -Melder habe man keine bestellt. „Der Schulträger und die Schulleitungen setzen auf das im Musterhygieneplan Saarland zum Infektionsschutz in Schulen im Rahmen der Corona-Pandemiemaßnahmen verankerte Lüftungskonzept.“

Unterricht mit Mundschutz – und geöffnetem Fenster. Foto: dpa/Matthias Balk