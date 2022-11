Am 7. Dezember : Coca-Cola-Weihnachtstrucks kommen nach Homburg – worauf Besucher sich freuen können

Am 7. Dezember

Die Coca-Cola-Weihnachtstour macht Halt in Homburg. Foto: Gero Breloer

Homburg Die Weihnachtstrucks von Coca-Cola kommen am 7. Dezember nach Homburg. Worauf Besucher sich freuen können.

Dem Stadtmarketing Homburg ist es gelungen, die Weihnachtstour 2022 nach Homburg zu holen. Am Mittwoch, 7. Dezember, gastieren die Weihnachtstrucks von 15 bis 20 Uhr mit ihrem Winterwonderland auf dem Enklerplatz.

Worauf Besucher sich freuen können

„Vor Ort werden die Besucherinnen und Besucher von einer magischen Weihnachtswelt voll festlicher Lichter und einzigartiger Erlebnisse begrüßt“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Homburg dazu. Die Besucher können an einer virtuellen Schlittenfahrt teilnehmen, ein Foto in einer übergroßen Schneekugel machen und Santa Claus treffen.