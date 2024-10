Jugendliche erschaffen Altar Holz, Herz und Handwerk vereint

Das Annafest in Biesingen, einem Ortsteil von Blieskastel, hatte in diesem Jahr ein ganz besonderes Highlight. Die Einweihung eines neuen Altars in der Pfarrei Heiliger Franz von Assisi, der mit der tatkräftigen Unterstützung von Jugendlichen des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschland (CJD) und ihrem Ausbilder entstanden ist.

Foto: Hartmann/CJD Homburg