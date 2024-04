Initiative für kranke Kinder Unermüdlicher Einsatz für die gute Sache

Im Beisein von Landrat Theophil Gallo hat Christine Hauser aus Oberbexbach das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland aus den Händen des saarländischen Sozialministers Magnus Jung erhalten. Die Feierlichkeit fand im Café Zöllner in Bexbach statt. Der Verdienstorden ist die höchste Anerkennung, die die Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht und Bürgerinnen und Bürgern für ihre politischen, wirtschaftlich-sozialen oder geistigen Leistungen verleiht. Es wird aber auch weitreichendes soziales und karitatives Engagement honoriert, heißt es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung.