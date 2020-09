Zum 250. Geburtstag : Ein Ständchen zu Beethovens Ehren

Pianist Christian Brembeck und sein Hammerklavier versetzten beim Konzert in Erbach ihr Publikum in die Zeit Ludwig van Beethovens. Foto: Cordula von Waldow

Erbach Der bekannte Pianist Christian Brembeck gab in Homburg ein Konzert auf dem Hammerflügel.

Einen ganz besonderen Musikgenuss bescherte die Katholische Erwachsenenbildung am Freitagabend den Musikinteressierten aus der weiten Region im Thomas-Morus-Haus in Erbach. Mit dem von der Fachpresse und dem Publikum regelmäßig als „Ausnahmeerscheinung“ gewerteten Münchner Christian Brembeck hatte sie sich einen international gefeierten Organisten, Cembalisten, Pianisten und Dirigenten eingeladen, um Ludwig van Beethoven in seinem 250. Geburtsjahr (1770-1827) entsprechend zu ehren.