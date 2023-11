Schach Man weiß nie, was kommt

Bei den saarländischen Schach-Einzelmeisterschaften gab es an ihm kein Vorbeikommen: Nach dem Vizemeister-Titel im vergangenen Jahr kürte sich der Riegelsberger Cedric Chassard, der in der Oberliga für den Verein SC Caissa Schwarzenbach antritt, vor Kurzem im Meisterturnier der saarländischen Schach-Elite in Fraulautern erstmals zum besten Spieler – und das, obwohl der 17-Jährige zur letzten Partie gar nicht mehr antrat.