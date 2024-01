Neujahrsempfang am Höcherberg CDU will wieder stärkste Kraft werden

Wenn in einem Jahr Wahlen gleich welcher Art anstehen, dann wandelt sich in der Regel der Charakter von Neujahrsempfängen der Parteien. Da machte auch die Veranstaltung der Bexbacher CDU am Freitagabend keine Ausnahme. Im Vorfeld der Kommunal- und Landratswahlen am 9. Juni wurde die Veranstaltung faktisch zu einem reinen Wahlkampfauftakt.