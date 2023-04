OB-Affäre in Homburg „Das kann so nicht weitergehen“ – Steuerzahlerbund fordert Ergebnis in Causa Schneidewind

Eine Rückkehr des seit mittlerweile vier Jahren suspendierten OB in die Stadtverwaltung Homburg schließt Walter aus, da Schneidewind zu viel „verbrannte Erde“ hinterlassen habe. Er könne aber an anderer Stelle in der öffentlichen Verwaltung beschäftigt werden. Der 54-Jährige wurde 2021 in der sogenannten Detektivaffäre vom Landgericht wegen Untreue zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 90 Euro verurteilt und ist damit vorbestraft.