Camping-Urlaub ist ein großer Freizeit-Trend Wichtig sind saubere Bäder und gutes Essen

Homburg/Saarpfalz-Kreis · Der gerade vergangene Sommer war eine gute Saison für Camping-Urlaub. Auch am Caravan-Stellplatz in Kirkel, einem der größten im Saarpfalz-Kreis, ist der Inhaber zufrieden. Wir listen die Campingplatz-Gewinner des Sommers auf - in Deutschland und Europa.

26.09.2024 , 10:57 Uhr

In der Corona-Zeit haben viele Familien den Camping-Urlaub für sich entdeckt. Das war nicht, wie anfangs vermutet, nur ein kurzfristiger Trend. Nein, die Begeisterung hält an: wer einmal campen war, tut es wieder. Foto: dpa/Ina Fassbender