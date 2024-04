„Besondere Gefahren vor allem im Straßenverkehr“ Bundeswehr übt im Raum Homburg mit 120 Soldaten und 15 Radfahrzeugen

Wie die Stadt Homburg mitteilt, sind vom heutigen Montag, 15. April, an mehreren Orten im Saarland und in Rheinland-Pfalz Bundeswehrsoldaten im Rahmen einer Übung im Einsatz. So sei zum einen eine Gefechtsausbildung mit 120 Soldaten und 15 Radfahrzeugen geplant. Schwerpunkt der Übung ist unter anderem der Homburger Forst. Weiter betroffen seien Blieskastel, Kirkel, Bechhofen, Bruchmühlbach-Miesau, Oberarnbach, Höheinöd, Zweibrücken, Gersheim und Pirmasens.