Pflegebedürftige im Saarpfalz-Kreis Wenn der Patient nicht zum Arzt kommt

Derzeit sind im Saarland mehr als 73 000 Menschen pflegebedürftig, von denen etwa 13 000 in Pflegeheimen leben. Davon sind weit über 10 000 Personen so stark in ihrer Bewegung eingeschränkt, dass sie eine normale Arztpraxis zur Untersuchung nicht aufsuchen können. Für medizinische Untersuchungen werden sie bislang in die Kliniken des Saarlandes eingewiesen. Der Transport und die fremde Umgebung werden von den häufig mehrfach kranken Menschen als sehr belastend empfunden. Um das Leid der betagten Patientinnen und Patienten zu lindern und die Notaufnahmen der Kliniken zu entlasten, hat Professor Klaus Faßbender, Direktor der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum des Saarlandes, gemeinsam mit seinem Team ein umfangreiches Konzept für eine mobile Diagnostik erarbeitet. Dieses Konzept ist jüngst im Homburger Forum vorgestellt worden.