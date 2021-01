Arbeitseinsatz : Helfer gesucht zur Pflege der Sanddüne

Limbach/Altstadt Die Arbeiten der Umweltschützer aus der Burggemeinde werden an diesem Samstag in Limbach bei geeignetem Wetter fortgesetzt.

Seine Pflegearbeiten im Naturschutzgebiet Limbacher Sanddüne will der BUND Altstadt-Kirkel-Limbach mit der gebotenen Vorsicht (Abstand auch im Freien) bei geeignetem Wetter am Samstag, 30. Januar, ab 14 Uhr, und den folgenden Samstagen fortsetzen, schreibt Gerhard Niklas vom BUND. „Vor allem am vergangenen Samstag konnten wir, nachdem der Schnee der vergangenen Woche geschmolzen war, an verschiedenen Stellen die kleinen Kostbarkeiten, die eigentlichen Nutznießer der Pflegearbeiten im Frühstadium oder als getrocknete Mumie vom Vorjahr beobachten: Frühlings-Spark, Bauernsenf, Bergsandglöckchen und Rentierflechte.“ Die vielen Insekten, die vor allem die freien, sonnenexponierten Sandflächen besiedeln (einzeln lebende Bienen, Wegwespen, Sandlaufkäfer und ihre Nutznießer) seien noch im Boden vergraben, geschützt und zeigten sich erst mit zunehmender Wärme ab etwa März.