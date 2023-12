Hilfsaktion in Homburg Viele eifrige Helferinnen verpackten die Weihnachtsgeschenke

Rechtzeitig vor dem Fest wurden die Pakete an bedürftige Jungen und Mädchen vom Baby- bis ins Teenageralter beziehungsweise an die Eltern übergeben. Dabei wurden die Gäste, die die Pakete in der Kleiderkammer abholen, mit frisch gebackenen Waffeln und Punsch versorgt. Diese Aufgabe übernahmen Schülerinnen und Schüler des Saarpfalz-Gymnasiums unter der Leitung von Lehrerin Simone Lukas.