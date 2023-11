Landesentwicklungsplan und die Folgen für Homburg Kritik am Landesentwicklungsplan kommt aus Jägersburg

Die Naherholung habe sich in den vergangenen Jahren aufgrund der richtigen Weichenstellungen in den 90ern inzwischen so gut weiterentwickelt, dass sie nicht nur aufgrund ihrer reizvollen Landschaft, sondern auch der sehr gut entwickelten Gastronomie und Freizeitangebote zu einem attraktiven Freizeitziel für tausende von Menschen geworden sei, so BI-Sprecher Arno Auffenfeld in einer Stellungnahme. Dies bedeute für neue zu planende Baumaßnahmen und Ortserweiterungen in erster Linie auch den Erhalt der wertvollen natürlichen Voraussetzungen.