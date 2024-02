So läuft ein Brenntag Auf dem Weg zum guten Schnaps

Obst aus dem Bliesgau ist ein ausgezeichnetes Produkt. Es findet sich in Säften, in Marmeladen und Brotaufstrichen, aber auch in Schnäpsen. Feine Destillate aus reifen Früchten, die halten die Erinnerung an warme Sommer und ertragreiche Obstbäume lange wach. Damit aus diesen Sommerfrüchten feine Schnäpse werden, braucht man allerdings viel Erfahrung. Und eine Menge Arbeit steckt ohnehin im regionalen Schnaps. Schließlich ist auch der Fiskus mit von der Partie – er wacht darüber, dass die feinen Schnäpse im Einklang mit den strengen Vorgaben der Finanzverwaltung bleiben. In der Schnapsbrennerei des Obst- und Gartenbauvereins Erfweiler-Ehlingen erlebten wir einen Brenntag.