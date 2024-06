Bundesweite Aktion Bosch lädt ein zur Wasserstoffwoche

Homburg · Es gibt kaum einen anderen Ort in Deutschland, an dem ein vollständiges Wasserstoff-Ökosystem zu besichtigen ist: vom grünen Strom über einen Elektrolyseur bis zur Tankstelle. Wer sich das ansehen möchte, ist am 21. Juni willkommen.

15.06.2024 , 06:00 Uhr

Die Wasserstofftankstelle im Bosch-Werk ist die einzige, die es derzeit im Saarpfalz-Kreis gibt, sie gehört zur firmeneigenen Wasserstoffanlage und ist nur zum internen Gebrauch bestimmt. Foto: Bosch