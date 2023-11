Vorfall in Oberbexbach Streit nach riskantem Überholmanöver

Der 28-jährige Fahrer eines weißen BMWs hat einen Opelfahrer mit einem riskanten Überholmanöver angesichts des herannahenden Gegenverkehrs zum Abbremsen und Ausweichen gezwungen. Laut Polizei hatte es nach dem Vorfall, der sich am Freitag, 10. November, gegen 14.30 Uhr der Oberen Hochstraße in Oberbexbach in Höhe der Einmündung Stockwäldchen ereignete, Streitigkeiten geben.

12.11.2023 , 12:02 Uhr

Nach einem riskanten Überholmanöver kam es in Oberbexbach zum Streit. Foto: dpa/Carsten Rehder