Klicken und helfen : Mit Herzblut für die Blutspende

Blutspenden werden immer gebraucht. Doch nur ein Bruchteil der Bürger, die zur Blutspende gehen könnten, tut das auch wirklich. Foto: picture alliance / dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Einöd Der Verein Menschen.Helfen.Leben aus Einöd hat sich um den Publikumspreis des RTL-Wettbewerbs RTL com.mit award beworben. Abstimmen kann man online bis 14. August.

Blutspenden ist ein wichtiges Thema. Zweifelsohne. Gleichzeitig aber auch eines, das oft nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die ihm zusteht. „In Deutschland könnten 33 Prozent der Bevölkerung zur Blutspende gehen, aber im Schnitt tun es nur drei Prozent. Für eine ausreichende Versorgung der Patienten mit Blut sind sechs Prozent regelmäßige Dauerspender notwendig“, heißt es auf der Homepage des Vereins Menschen.Helfen.Leben aus Einöd.

„Wir sind ein gemeinnütziger Verein und versuchen Menschen auf den Mangel an Blutprodukten aufmerksam zu machen für die Blutspende zu gewinnen. Zudem bitten wir die Spender die Aufwandsentschädigung, welche vom Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) gezahlt wird an unseren Förderverein abzutreten. Mit den gesammelten Spendengeldern unterstützen wir regionale gemeinnützige Vereine, Projekte und Institutionen, welche sich die Betreuung hilfsbedürftiger Menschen zur Aufgabe gemacht haben“, erklärt Tobias Niepagen, der als Kassierer im Verein engagiert ist. So wurden zum Beispiel schon der Kinderschutzbund oder Förderschulen bedacht, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, regionale Tafeln oder ein Frauenhaus. Schwerpunkt sind Einrichtungen im Saarland und die angrenzenden Regionen der Pfalz.

Info Blutspenden werden gerade im Sommer knapp. Die Spende ist aber auch bei Hitze unbedenklich. Zudem prüft ein Arzt im Rahmen eines Gesundheitschecks die Spendefähigkeit. Empfohlen wird allerdings, ausreichend zu trinken. Längere Aufenthalte in der Sonne und körperliche Anstrengungen direkt nach der Blutspende sollten zudem vermieden werden. Spenden kann jeder im Alter von 18 bis 68 Jahren, der mindestens 50 Kilogramm wiegt, Männer dürfen sechsmal pro Jahr Blut spenden, Frauen viermal. Die Zulassung von Erstspendern über 60 Jahren ist erst nach individueller ärztlicher Entscheidung möglich. Die Blutspende selbst dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender aber rund eine Stunde ein­planen. Erstspender haben die Möglichkeit eines gemeinsamen Blutspendens. Mehrfachspender und Mitglieder begleiten Erstspender und erleichtern ihnen die erste Blutspende. www.menschen-helfen-leben.de

Viele junge Leute mit im Boot

Rund 30 Mitglieder hat der Verein, die sich über das Interesse am Blutspenden zusammengefunden haben, darunter viele junge Leute. „Vor allem junge Menschen wie Schüler und Studenten, die kein geregeltes Einkommen beziehen, unterstützen uns. Das bietet ihnen die Möglichkeit zu helfen, ohne eigene Geldmittel aufbringen zu müssen“, erklärt Tobias Niepagen. Sind 500 Euro an Spendengeldern erreicht, wird per Mehrheitsentscheid abgestimmt, welchem gemeinnützigen Verein, Projekt oder welcher Einrichtung das Geld zugutekommen soll.

Klicken und helfen: Abstimmen beim RTL-Wettbewerb

Menschen auf den Mangel an Blutprodukten aufmerksam zu machen und für die Blutspende zu gewinnen, ist erklärtes Ziel des Vereins. Und weil es einiges an Aufmerksamkeit bringt, wenn man im Fernsehen ist, hat sich der Verein bei einem bundesweiten Wettbewerb von RTL beworben. Die Idee des Vereins überzeugte: „Wir, der Einöder Verein Menschen.Helfen.Leben, haben es in die finale Abstimmung eines bundesweiten Wettbewerbs, des RTL com.mit award, geschafft.“

Der Wettbewerb richtet sich gezielt an junge Menschen zwischen 15 und 29 Jahren, die sich ehrenamtlich in ihren Kommunen für andere einsetzen, Projekte und Initiativen, um etwas in der Gesellschaft zu bewegen und das Zusammenleben besser zu machen. Insbesondere richtet sich der Wettbewerb an Initiativen im ländlichen Raum, in Dörfern oder Kleinstädten, deshalb auch der Zusatz „Local Heroes“, heißt es auf der Wettbewerbs-Homepage. Die Erstplatzierten erhalten eine Spende von 2500 Euro für ihr Projekt. Darüber hinaus erhalten je drei Gruppen/Vereine beziehungsweise Einzelpersonen, die den Sprung ins Finale geschafft haben, individuelle Erlebnispreise. Abstimmen kann man online bis 14. August.

Weil der Verein um jede Stimme kämpft und Saarländer ja bekanntermaßen zusammenhalten, rufen Tobias Niepagen und seine Mitstreiter zum Klicken und Helfen für Menschen.Helfen.Leben auf:

Der Link zur Abstimmung:

https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/umfrage/index.html

Die Bewerbungsvideos der Teilnehmer gibt es hier:

https://www.rtlcommit.de/#/navi_pinnwand