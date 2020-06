Bürger packen mit an : An der Dicken Eiche soll es bald blühen

Rund um die neue Eiche soll eine Blühwiese entstehen. Viele Freiwillige kamen, um beim Anpflanzen der Setzlinge zu helfen. Foto: Jennifer Klein

Kleinottweiler Aus 370 Setzlingen soll eine Blühwiese entstehen. Viele Freiwillige aus Kleinottweiler halfen beim Anpflanzen mit.

Eine „naturnahe Blühwiese“ soll an der Dicken Eiche in Kleinottweiler entstehen. Dazu trafen sich am vergangenen Samstag rund 30 engagierte Bürger, Mitglieder der AG Dicke Eiche, des Fördervereins und des Ortsrates mit Hacke, Schaufeln und Eimern vor Ort an dem Naturdenkmal. Die abgestorbene, rund 500 Jahre alte Dicke Eiche ist zu einem natürlichen Insektenhotel geworden. Ende März war auf dem Gelände bereits eine neue, junge Eiche gepflanzt worden, die gut angewachsen ist, dicht belaubt ist und im wahrsten Sinn des Wortes „grünt“.

Die Mission nun: 370 Pflanzen sollten rund um die junge Eiche in die Erde gebracht werden. Christoph Bernd und Nicole Herrmann, stellvertretende Ortsvorsteherin, hatten die Setzlinge aus einer Wildpflanzen-Gärtnerei besorgt, denn das Gelände um die Dicke Eiche „ist eben kein Hausgarten, kein offenes Land und auch kein Wald, es ist eine Waldlichtung, und entsprechend haben wir auch einheimische Pflanzen ausgewählt, die diesem Standort gerecht werden“, erklärte Christoph Bernd, als Feldbiologe und Naturlandforscher der Fachmann vor Ort.

Info Für das Projekt Dicke Eiche hat das Umweltministerium rund 12 000 Euro an Fördergeldern bereitgestellt. Im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes wird das Gelände am Naturdenkmal Dicke Eiche, dem Wahrzeichen von Kleinottweiler, neu gestaltet: eine junge Eiche wurde gepflanzt, darum eine Blühwiese angelegt. Tische und Bänke sollen noch folgen. Die 500 Jahre alte Dicke Eiche (1520 erstmals urkundlich erwähnt), eine Trauben-

eiche, ist seit 2011 abgestorben, ein Teil des mächtigen Stamms liegt als natürliche Sitzgelegenheit am Waldrand; der restliche Teil wurde jedoch stehengelassen, das Totholz lockt zahlreiche Insekten an. Kurios: Aus der Oberseite wächst inzwischen ein kleines Birkenbäumchen.

Ursprünglich habe man auf dem ortstypischen eher sandigen Boden – die Kleinottweilerer haben nicht umsonst den Spitznamen „Sandhase“ – hauptsächlich Besenheide setzen wollen, „aber das Umweltministerium machte die Vorgabe, so zu bepflanzen, dass von Frühjahr bis Spätherbst immer etwas blüht, deshalb haben wir blühende Stauden dazu genommen“, erklärt Bernd. Scharbockskraut, Wilden Storchschnabel, Seifenkraut, Fingerhut oder die Nesselblättrige Glockenblume zum Beispiel – manches ist einem namentlich auch vom eigenen Garten bekannt. Hier wächst es jedoch in der wilden Variante, die nicht, wie die Sorten für den Hausgarten, bewusst auf Blütenfülle oder bestimmte Farben hin gezüchtet sind.

Weil manche Pflanzen mit eher trockenerem, andere mit eher feuchterem Boden besser klarkommen, wurde zuerst eine Sandschicht aufgebracht, dann gut 30 Tonnen Oberboden. Dessen Anlieferung eine Woche zuvor sorgte für einigen Wirbel, weil der Lkw sich im Waldboden festgefahren hatte, und erstmal freigeschaufelt werden musste, wie Eva Janzen berichtete. Sie fahre seit 30 Jahren Lkw für den Baustoffhändler Omlor in Homburg, „das kommt immer mal wieder vor, dass die schweren Laster sich festfahren“, erzählte sie lachend. Eine denkwürdige Aktion jedenfalls – als die Erde glücklich abgeladen war, wurde das Gelände in „Handarbeit“ mit Spaten und Schaufel so modelliert, dass kleine Hügel und Senken entstanden.

Christoph Bernd koordinierte die Pflanzaktion. Foto: Jennifer Klein

Die wurden nun am vergangenen Samstag nach einem von Christoph Bernd erstellten Pflanzplan bepflanzt. Zu Beginn erklärte er, wie man die Pflanzen vorsichtig aus dem Topf löste, „dann erstmal in den Wassereimer tunken“, damit sie gut gewässert sind, und mit rund 40 Zentimetern Abstand zwischen den einzelnen Pflänzchen in die Erde setzen. „Ach ja: Und das Grüne nach oben!“, meinte er schmunzelnd – gut gelaunt ging die Helferschar dann mit Schaufel und Hacke ans Werk.

Der jetzt am Anfang noch etwas „lückenhafte“ Eindruck rührt daher, dass die Pflänzchen noch klein sind; zudem kann die Wilde Akelei erst etwas später geliefert werden, und muss daher nachgepflanzt werden. Da die Pflanzen sich selbst aussamen, werden sie ohnehin ihren Standort im Laufe der Zeit verändern. Nach der nun erfolgten Initialpflanzung heißt es in den nächsten Wochen immer wieder kräftig gießen; dazu wurden – mit Unterstützung der Feuerwehr – zwei Wassertanks bereitgestellt. Sind die Pflanzen erstmal gut angewachsen und an ihrem neuen Standort „angekommen“, ist die Blühwiese pflegeleicht.