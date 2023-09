Fußball-Saarlandliga Wer setzt seinen Aufschwung fort?

Die einen haben gerade ihr erstes Saisonspiel gewonnen, die anderen strotzen nach fünf Siegen in Serie vor Selbstvertrauen. In der Fußball-Saarlandliga empfängt an diesem Samstag um 16 Uhr der Tabellen-15. SV Bliesmengen-Bolchen den auf Rang sechs liegenden FC Homburg II.