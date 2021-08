Fußball-Saarlandliga : Junge Homburger wollen Höhenflug fortsetzen

Trainer Rizgar Daoud sagt seiner jungen Mannschaft, wo es langgeht. Und die hört offenbar zu. Letzte Saison Kellerkind ist der FC Homburg II in dieser Runde noch ungeschlagen. Vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Schwalbach plagen den FCH II allerdings Personalprobleme. Foto: Stefan Holzhauser

Bliesmengen/Homburg Fußball-Saarlandliga: Bliesmengen-Bolchen empfängt Herrensohr. Homburg II muss ebenfalls zu Hause gegen Schwalbach ran.

(sho) Die beiden Saarpfalz-Mannschaften in der Fußball-Saarlandliga bestreiten am Wochenende Heimspiele. Der Tabellenzwölfte SV Bliesmengen-Bolchen empfängt am Samstag um 16 Uhr den Siebten TuS Herrensohr. Homburg II spielt am Sonntag um 15 Uhr zu Hause gegen den FV Schwalbach.

Beim SV Bliesmengen-Bolchen wird wieder Patrick Vitt an der Seitenlinie stehen. Am letzten Spieltag weilte der Cheftrainer im Urlaub und wurde von Mathias Munz und Tobias Isengard vertreten. Das Ersatz-Duo wird Vitt von der unglücklichen 1:2-Niederlage beim SV Saar 05 Saarbrücken berichtet haben. Trotz Unterzahl – Kapitän Paolo Valentini sah bereits nach zehn Minuten die Rote Karte, weil er einen Gegenspieler geschubst hatte – war der SVB verdient in Führung gegangen. Erst als nach dem Seitenwechsel auf dem großen Platz des Saarbrücker Kieselhumes die Kräfte beim SVB schwanden, drehten die Gastgeber die Partie.

Mark Braun vom Spielausschuss des SV Bliesmengen-Bolchen hadert: „Trotz des Platzverweises waren wir die bessere Mannschaft“. Die Rote Karte gegen Kapitän Valentini „müssen wir akzeptieren. Vielleicht wäre aber für beide Spieler, die an der Aktion beteiligt waren, auch eine Gelbe Karte ausreichend gewesen“, so Braun. Dass Bliesmengen nach vier Spielen erst drei Punkte auf dem Konto hat, macht den 43-Jährigen nicht nervös. „Wir haben mit Auersmacher, Brebach und Saar 05 gegen die Top 3 der Tabelle gespielt. Das darf man nicht vergessen.“

Nun empfängt der SVB mit Herrensohr eine Mannschaft, die selbst nicht auf der Erfolgswelle schwimmt. Der TuS verlor zuletzt zwei Spiele in Folge gegen Halberg Brebach (1:2) und den bis dahin noch punktlosen FV Schwalbach (3:5).

Verzichten muss Bliesmengen am Samstag allerdings auf Peter Luck (Hochzeitsreise) und Marius Bauer (Urlaub). Zudem muss Valentini seine Rotsperre absitzen.

Die zweite Mannschaft des FC Homburg gehört bislang zu den Überraschungsteams der Liga. Letzte Saison stand das Team zum Zeitpunkt des Abbruchs im Tabellenkeller, nun ist der FCH II noch ungeschlagen und findet sich auf Rang sechs wieder. Gegen Schwalbach hat FCH-Trainer Rizgar Daoud allerdings Personalsorgen. So muss sich der 22-jährige Offensivspieler Jonas Ercan einer Operation am rechten Außenmeniskus unterziehen. „Das ist für uns ein Riesenverlust, da der Junge sehr gut drauf war“, klagt Daoud. Auch Jeremy Freyler muss wegen Oberschenkelproblemen passen. Zudem fehlt Marco Martuccio, der im letzten Spiel gegen Brebach (1:1) die Rote Karte sah. Ob aufgrund der Personalnot Verstärkung aus dem Regionalliga-Kader zur Reserve stößt, werde sich kurzfristig entscheiden, sagt der Trainer.