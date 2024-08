Blieskasteler Werkstätten Einblicke in die Blieskasteler Werkstätten

Die Blieskasteler Werkstätten sind eine nach § 225 Sozialgesetzbuch IX staatlich anerkannte Einrichtung der beruflichen und sozialen Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in das Arbeitsleben und bieten seit 1986 Arbeitsplätze für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Sie halten eine Produktionshalle, ein Dienstleistungszentrum für Scandienstleistungen sowie eine Technikzentrale mit Sozialgebäude für die Mitarbeitenden vor. Eva Paulus berichtete von derzeit 118 Werkstattbeschäftigten, wovon 76 aus dem Saarpfalz-Kreis kämen. „Wir verfügen über ein breites Spektrum an Arbeitstätigkeiten in unterschiedlichen Branchen. Der Einsatz der Beschäftigten an einfachen bis komplexen Tätigkeiten ermöglicht deren Weiterentwicklung ihrer beruflichen Fähigkeiten. Daneben finden regelmäßige Angebote statt zur persönlichen Stabilisierung und Förderung sowie berufliche Bildungsmaßnahmen. Wir arbeiten personen- und ressourcenorientiert und befähigen in Richtung Selbstverantwortung und Selbstbestimmung – kurz: Hilfe zur Selbsthilfe“, erklärte Eva Paulus. Die zwei engagierten Leiterinnen unterstrichen die Bedeutung einer verlässlichen Vernetzung mit Unternehmen in der Region, die Berührungen mit dem Ersten Arbeitsmarkt ermöglichen. „Eine Win-Win-Situation ganz sicher für beide Seiten“, konstatierten beide.