Verfasst von Ludwig Weber : Zweites Dorfbuch über Wolfersheim vorgestellt

Wolfersheim Für den Arbeitskreis Dorfgeschichte und Autor Ludwig Weber mit seinen Mitstreitern gibt es eine große Resonanz auf das neue Dorfbuch, das Ludwig Weber in zweieinhalb Jahren an Recherche geschaffen hat.

Auf 250 Seiten werden über 30 Themen beleuchtet, die mit vielen Fotos Vergangenes und Neues über das Dorf darstellen. Erinnerungen an Berufe und Tätigkeiten, die es heute nicht mehr gibt, werden wach. „Wer weiß noch, dass sich Nachtwächter und Schweinehirt als die einzigen Dorf-Beamten bezeichneten? Und dass der Gemeindediener beim Ausschellen an manchen Häusern undeutlicher las als anderswo?“, schmunzelt Weber über die Zeiten sellemols.

„Auch Projekte wie der neue Rasenplatz und der lange Weg zur Goldmedaille und damit zum Golddorf, werden mit Fotos dargestellt“, freut sich Ortsvorsteher Matthias Seel. Der Zweite Weltkrieg und seine Nachwehen sowie die geplanten Friedensverhandlungen der zwei Wolfersheimer Männer mit den herannahenden amerikanischen Panzertruppen ist ebenso nachzulesen wie ein Dokument der Zeitgeschichte über das Leben in den schlechten Zeiten nach dem Krieg, das Else Römer aufgeschrieben hat.

Viel Lob wird geäußert über die schönen, als Kurzgeschichten gestalteten, Aufsätze. „Do sieht ma noch emol so viel von unsere alte Leit, die nemmee do senn“, schwärmt etwa Ludwig Hunsicker. Und das ist auch der Leitgedanke des Autors, nämlich daran zu erinnern, dass das Vergangene in Erinnerung behalten werden sollte und dass die Vorfahren eigentlich die Basis geschaffen haben für das, was wir heute haben und sind.