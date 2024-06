Altstadtfest in Blieskastel In der Altstadt wurde zwei Tage gefeiert

Auf der großen Festmeile zwischen Parade- und Luitpoldplatz gab es zwar ein paar Lücken, aber verhungern oder verdursten musste niemand. Es sind immer noch etliche Vereine mit am Start, so zum Beispiel der Musikverein Mimbach oder die Blieskasteler Fussballer, die schon seit Anbeginn mit zum Altstadtfest gehören. Wegen des Eröffnungsspiels der Europameisterschaft hatte man den Festbeginn schon auf 17 Uhr am Freitag vorverlegt. Und es gab bei der 43. Auflage des beliebten Blieskasteler Festes ein Novum, nämlich einem „Tandem-Fassbieranstich“. Bürgermeister Bernd Hertzler, als Hausherr sozusagen für den Fassbieranstich gesetzt, hatte sich in diesem Jahr Unterstützung geholt. Innenminister Reinhold Jost also diesmal nicht am Rost sondern am Fass. Er hatte nämlich ein Fass Bier spendiert, was auch auf seine Verbundenheit mit Blieskastel zurückzuführen ist. Schließlich hatte er auf dem Paradeplatz („einer der schönsten Plätze des Saarlandes“) vor Jahren seine Ehefrau Dunja kennengelernt. Und nachdem er sich beim Hochwasseralarm an Pfingsten von der Leistungsfähigkeit der Blieskasteler Einsatzkräfte hatte überzeugen können, stiftete er das Fässchen, „weil ich weiß, dass die Kaschdler mindestens so gut feiern können, wie sie auch arbeiten können“, richtete er auch noch einmal einen Dank an Wehrführer Marco Nehlig. Und dann nahmen der Minister und der Bürgermeister den Hammer, je ein satter Schlag und das Homburger Bier lief. Und dass nun der Gerstensaft auch an den Mann oder die Frau kam, dafür sorgten Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) und die Landtagsabgeordnete Jutta Schmitt-Lang (CDU), Gräfin Marianne und der Bundestagsabgeordnete Markus Uhl (CDU) sozusagen als Bedienungen.