Feuerwehr und Rettungshubschrauber im Einsatz : Zwei Autofahrerinnen bei Unfall in Blieskastel verletzt

Blieskastel Am vergangenen Donnerstag, 8. April, hat sich gegen 10.40 Uhr in Blieskastel, Alte Chaussee, ein Verkehrsunfall ereignet, der den Einsatz von Rettungskräften, Christoph 16, Feuerwehr und Polizei erforderlich gemacht hat.

Eine 83-jährige Frau befuhr mit ihrem neuwertigen Citroen C1, HOM-Kreiskennzeichen, die Alte Chaussee von der Stadtmitte kommend in Richtung Biesingen. Nach Befahren einer Rechtskurve bemerkte sie, dass ein vorausfahrender Pkw seine Fahrt verlangsamt hatte, um nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Laut Polizei wollte die ältere Dame noch links an dem abbiegenden Pkw vorbeifahren, streifte diesen jedoch. Vermutlich erschrak die 83-Jährige hierbei so sehr, dass sie das Gaspedal durchdrückte und mit ihrem Kleinwagen den Gehweg und den angrenzenden Vorgarten des dortigen Anwesens überquerte, bis sie schließlich an der Hauswand zum Stehen kam.