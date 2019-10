Info

Am kommenden Freitag, 25. Oktober, rockt die „Firma Holunder“ zusammen mit den „Atzen“ auf der Blieskasteler Wiesn, am Samstag, 26. Oktober, dann Axel Fischer und die bayrische Damenband „Midnight Ladies“. An beiden Abenden auch wieder mit dabei: Das Andreas Gabalier-Double Joey Gabalögl. Einlass jeweils ab 18 Uhr. Die wenigen Restkarten gibt es im Otto-Ticket-Shop in Blieskastel oder direkt bei Grunder Gourmet.