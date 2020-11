Ein klasse Servive in der Stadt Blieskastel in schwierigen Zeiten : Die Zimtwaffel-Bäckerei legt jetzt wieder los

Frisch gebackene Zimtwaffeln liefert der Jugend- und Kulturverein Lautzkirchen dieses Jahr frei Haus. Foto: dia-saar.de /atb-thiry/Eva Reinhard

Lautzkirchen Auch in diesem „besonderen“ Jahr wird der Jugend- und Kulturverein Lautzkirchen pünktlich zur Adventszeit die allseits beliebten, selbstgebackenen, frischen Zimtwaffeln anbieten. „Obwohl in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt in Lautzkirchen aufgrund der Corona-Pandemie leider entfallen muss, lassen wir es uns nicht nehmen, diese liebgewonnene Tradition durchzuführen“, schreibt Yves Jacob auch im Namen seiner Mitstreiter.

Dem Verein war schnell klar: eine Adventszeit ohne frische Plätzchen ist wie Weihnachten ohne Christkind. In den letzten Jahren wurden die frisch gebackenen Plätzchen am Weihnachtsmarkt verkauft, wo sich der wohlige Duft über den ganzen Platz vor der Kirche ausbreitete. Somit hatten viele Bürgerinnen und Bürger pünktlich zum 1. Advent die süßen Leckereien bei sich zu Hause auf dem Teller.

Doch wenn die Kunden nicht zu den Plätzchen kommen können, müssen die Plätzchen in diesem Jahr halt zu den Kunden kommen. Getreu diesser Devise nahm der Jugend- und Kulturverein die Herausforderung an und überlegte sich einen Zimtwaffel-Lieferdienst.

Die Leckereien können wie jedes Jahr zum Preis von 2,50 Euro je 100-Gramm-Tütchen erworben werden. Um besser planen zu können, ist eine Vorbestellung erforderlich. Bei Yves Jacob kann via E-Mail sevy.jacob-jacob@web.de oder via Telefon (Anruf, SMS, Whats-App) 0176-70 73 84 12 die Bestellung aufgegeben werden, mit folgenden Angaben: Anzahl der Tütchen, Name und Adresse des Bestellers (bis Freitag, 20. November). Am Samstag, 28. November, dem Tag des eigentlichen Weihnachtsmarktes, werden dann die Zimtwaffeln den Kunden nach Hause gebracht. „Das Backen“, so Yves Jacob, „erfolgt unter strengsten Hygienemaßnahmen und die erhobenen Daten werden streng vertraulich behandelt“.