Zeugen Jehovas in Bierbach Neuer Anstrich für den Königreichssaal in Bierbach

Bierbach · Fast 20 Jahre ist es her, dass das Kirchengebäude der Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas in Bierbach im Jahr 2005 eingeweiht wurde. Damit es weiterhin zum guten Erscheinungsbild der Stadt beiträgt, waren in diesem Jahr Renovierungsarbeiten nötig.

10.10.2023, 11:17 Uhr

Der Königreichssaal der Zeugen Jehovas in Bierbach hat einen neuen Außenanstrich bekommen. Foto: Deborah Lange/Gemeinde