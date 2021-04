KEB-Kurs in Blieskastel : Yoga-Workshop stärkt seelische Widerstandskraft

Blieskastel Yogaschulungen Michael Meyer & Team veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Katholischen Erwachsenenbildung Saarpfalz (KEB) am Dienstag, 27. April, von 19 bis 20.30 Uhr einen Yogaworkshop „Yoga und Resilienz“ mit Yogalehrerin Susanne Müller in den Räumen der Yogaschulungen, Bliesgaustraße 6 in Blieskastel.

Die Referentin zeigt auf, wie man durch Yoga innere Stärke erlangen kann. Resilienz ist sozusagen das Immunsystem unserer Seele. Die Teilnahme an dem Workshop ist kostenfrei, allerdings ist eine Spende zu Gunsten der gemeinnützigen „Stiftung Lebenswerte“ willkommen. Es ist eine Anmeldung erforderlich. Teilnehmende müssen einen negativen Coronatest vorweisen, der nicht älter ist als 24 Stunden.