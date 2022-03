Nach Mitteilung auf Facebook : Streetfood-Restaurant World Food Trip in Blieskastel schließt Ende März

Blieskastel Seit Ende 2021 ist es bereits bekannt: Das Streetfood-Restaurant World Food Trip in Blieskastel wird bald schließen. Jetzt ist klar: Am 26. März wird es soweit sein. Das verkündeten die Betreiber nun auf Facebook.

Das Streetfood-Restaurant World Food Trip in Blieskastel hat nur noch wenige Tage geöffnet: Am Samstag, 26. März, wird der Foodtruck dort zum letzten Mal geöffnet sein – ehe er für immer schließt. Das verkündeten die Betreiber World Food Trip GmbH am Montag auf ihrer Facebook-Seite.

Dort heißt es etwa: „Hey ihr Lieben, die Tage unseres Restaurants in Blieskastel sind gezählt.. Das macht uns schon sehr wehmütig! Viereinhalb Jahre ist es nun her, als wir das WorldFoodTrip Restaurant in Blieskastel eröffneten, und wir denken sehr gerne zurück …Wir werden nun das letzte Mal am 26.03.22 für Euch geöffnet haben und freuen uns, bis dahin noch für Euch da zu sein.“ Dahinter ein freudiges Smiley.

World Food aus dem Saarland vermeidet Insolvenz – drei Foodtrucks bleiben geöffnet

Bereits am 5. Dezember hatte die Saarbrücker Zeitung exklusiv darüber berichtet, dass das Streetfood-Unternehmen wegen finanzieller Schwierigkeiten vor dem Aus stehe. Gar eine Insolvenz stand damals im Raum.

Dazu kam es dann letztlich aber nicht. So bleiben die sogenannten Foodtrucks an drei Standorten geöffnet: in Saarbrücken, Homburg und Zweibrücken. Auch darüber hatte die SZ exklusiv berichtet. Schließen musste neben dem „World Food Trip“ in Blieskastel auch das Venu Mangi in Saarbrücken. Das Restaurant in der Landeshauptstadt ist bereits seit Dezember Geschichte.

(smz)