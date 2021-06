Heute sind wir im Gold-Dorf Wolfersheim : Das große Hoffen auf Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses

Wolfersheim „Serie „Bliesgau? Natürlich!“: Heute sind wir bei Matthias Seel in Wolfersheim zu Gast. Nicht nur er wartet sehnlichst auf die neue Brücke.

Im einzigen protestantischen Dorf rechts der Blies gibt es keine katholische Kirche. Aber das Dorf war auch lange Zeit sehr arm. Zu arm, als dass die Bewohner die Moden der umliegenden Ortschaften hätten mitmachen können. Das sei der Grund, warum Wolfersheim heute ein so herausragend bäuerliches Ortsbild habe, sagt Ortsvorsteher Matthias Seel (35). „Irgendwann hat man die kleinen Fensteröffnungen aufgebrochen, größere Fenster eingebaut, Haustüren modernisiert und Scheunentore durch Garagentore ersetzt und damit viele alte Bauernhäuser ihres Charakters beraubt. In Wolfersheim blieben viele Häuser erhalten und ein Anwohner baut sein Haus jetzt sogar in die ursprüngliche Form zurück“, erzählt der CDU-Mann und zeigt bei einem kleinen Rundgang auf historische Bauten im Ort, auf Hinterhöfe, Sandsteinrundbögen, Holztore und Klappläden.