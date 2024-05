750 Jahre Wolfersheim Wolfersheim feierte 750-jähriges Bestehen

Auf die Geschichte des urkundlich 750 Jahre alten Dorfes Wolfersheim blickte der Kulturreferent des Saarpfalz-Kreises, Andreas Stinsky, in einem kurzweiligen Vortrag. Die Wolfersheimer hätten es sich auf die Fahnen geschrieben, ihr Dorf in vieler Hinsicht so unverwechselbar wie möglich aus der Vergangenheit in die Zukunft zu retten. „Die landschaftliche Einbindung der 525 Hektar großen Gemarkung wird geprägt durch die Geologie, der Muschelkalk bestimmt die Gegend unterhalb einer bewaldeten Geländestufe des langgestreckten und hangparallelen Dorfes“, so Stinsky, der den Erhalt des typischen Charakters als Vorbild für das Saarland herausstellte. Aus dem Jahre 1564 liege die älteste kartografische Darstellung vor. Sie zeige einen kleinen Weiher, der sich in der Quellmulde zweier Bäche ducke, um eine Kirche gegenüber stehen einige freistehende Bauernhäuser, Walter Reinhard vom Denkmalamt Saar habe Grabhügel um den Ort erforscht. „Das Dorf hat sich nach fast völliger Zerstörung und Entvölkerung im 30-Jährigen Krieg vor allem durch die Tatkraft zugewanderter Bauern aus der Schweiz wieder erholt, die Landschaft ist wie das Dorfbild unverändert erhalten“.