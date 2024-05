750 Jahre Wolfersheim Wolfersheim feiert seine 750-jährige Geschichte

Der Blieskasteler Stadtteil Wolfersheim wurde vor 750 Jahren erstmals urkundlich erwähnt. Dieses Jubiläum wird von Freitag, 17., bis Montag, 20. Mai, gebührend gefeiert. Das Ereignis wurde bereits im Januar mit einem Festkonzert im ältesten Gebäude des Ortes, der Pfarrkirche, eingeleitet (wir berichteten). Die Fortsetzung folgt nun mit Veranstaltungen in und rund um die Kirche und das Dorfgemeinschaftshaus (DGH), dem Dorfplatz hinter dem DGH sowie dem Dorfplatz vor der öffentlichen Brennerei. Wolfersheim oder „Wolfirsheym“, wie es in der Urkunde von 1274 heißt, ist ein seit alters her von Streuobstwiesen umgebendes, idyllisches Dorf, das zweifelsohne schon älter ist. Aber für das Jubiläum zählt die nur erste schriftliche Erwähnung. Funde bei Ausgrabungen belegen eine vorchristliche Besiedlung. Bei Ausgrabungen im Schorn- und Kappelwald wurden 32 Grabhügel aus der Hallstattzeit entdeckt, also Gräber aus dem 8. bis 6.Jahrhundert vor Christus. In einem der Hügel liegt der Wolfersheimer Riese. „Auch die Römer haben ihre Spuren hinterlassen. An fünf Stellen sind römische Baureste bekannt, die allesamt zu villae rusticae gehörten“, erklärte im unserer Zeitung im Vorfeld Ortsvorsteher Matthias Seel. Die Geschichte von Wolfersheim wird Andreas Stinsky, Kulturreferent des Saarpfalz- Kreises am Freitag, 17. Mai, ab 18.30 Uhr beim Festkommers näher erläutern. Die Schirmherrschaft für dieses Fest hat Innenminister Reinhold Jost übernommen. Jost und weitere Ehrengäste werden an diesem Abend im Dorfgemeinschaftshaus erwartet. Im Anschluss an den Festakt, der von Ortsvorsteher Matthias Seel eröffnet wird, erwartet die Gäste ab 20 Uhr ein musikalisches und kulinarisches Programm auf dem neu hergerichteten Dorfplatz hinter dem DGH. Robert Dawo sorgt für die Musik, neben dem üblichen Getränkesortiment kreiert der Jugendfreizeitclub Cocktails. Zur Stärkung gibt es an den Festtagen Flammkuchen, Grillwürste, Currywurst, Pommes, Spießbraten und am Sonntagnachmittag wird das Angebot durch ein Kuchenbuffet der Landfrauen ergänzt.