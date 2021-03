Hier spiegelt sich Heimatverbundenheit wieder : Den Wolfersheimer Dorfkalender – es gibt ihn noch

Ortsvorsteher Matthias Seel präsentiert vor der evangelischen Kirche ein Exemplar des Kalenders „Wolfersheim in den vier Jahreszeiten“. Foto: Wolfgang Degott

Wolfersheim „Wolfersheim in den vier Jahreszeiten“ heißt der Monatskalender, den der Ortsrat erstmals herausgegeben hat. Die Idee von Ortsvorsteher Matthias Seel wurde im neunköpfigen Gremium begeistert aufgenommen.

Schnell war ein Aufruf an die Bevölkerung gerichtet, Fotos vom Ort, dessen Umland und Besonderheiten einzureichen. „Die Resonanz war ganz großartig“, so Seel. Binnen kurzer Zeit erreichten ihn auf digitalem Weg fast 400 Fotos von nahezu 30 Fotografen, allesamt aus Wolfersheim. 49 der Schnappschüsse wurden, ausgewählt von den Ratsmitgliedern und sortiert je nach Saison, auf den zwölf Kalenderblättern und der Titelseite verewigt. So sieht der Betrachter auf einer Seite jeweils eine große und drei kleine Abbildungen. Mit dabei sind unter anderem Motive des sehenswerten Ortskerns, dessen Gebäude und Brunnen sowie der umliegenden Landschaft, mit denen eine Reise durch das Jahr unternommen werden kann.