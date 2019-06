Kulturstammtisch : „WolfersART“ lockt mit viel Programm

Großes Interesse fand die AlschART im vergangenen Jahr in Alschbach. In diesem Jahr findet das Kulturprogramm in Wolfersheim statt. Foto: Werner Cappel

Wolfersheim „Das „künstlerische Wandern ist ein gelungenes Medium, die Kunst mit Staffelei, Podest und Notenständer ins Umland zu tragen, diese an alten Steinmauern, in blühenden Gärten und vor Scheunentoren zu platzieren und den Besuchern in greifbare Nähe zu bringen,“ so das Motto und die Vision auch für die 4. Staffel der ART des Vereins Kulturstammtisch Blieskastel am kommenden Sonntag, 30. Juni.

