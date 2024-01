Einsatz in der Nacht Wohnhaus in Blieskastel nach Brand einsturzgefährdet – mehrere Verletzte (mit Fotostrecke)

Update | Blieskastel · Flammen haben in der Nacht zu Mittwoch ein Wohnhaus in Blieskastel-Lautzkirchen vernichtet. Eine Familie sowie ein Besucher wurden verletzt, eine Frau unter ihnen sogar schwer. Auch ein Nachbargebäude war in Gefahr. Die Polizei zu ersten Informationen.

24.01.2024 , 04:52 Uhr

57 Bilder Schwerer Brand in Blieskastel zerstört Wohnhaus 57 Bilder Foto: Brandon-Lee Posse

Großeinsatz in Blieskastel-Lautzkirchen: Dort ist die Feuerwehr seit Mitternacht dabei, ein Wohnhaus zu löschen. Allerdings deutet die aktuelle Lage darauf hin, dass nicht viel zu retten ist, wie ein Sprecher der Polizei in Homburg auf SZ-Anfrage berichtet. Feuer bricht gegen Mitternacht in Blieskastel-Lautzkirchen aus Die gesamte Nacht hindurch seien Helfer vor Ort. Gleichzeitig sei ein seitlich angebautes Nachbargebäude bedroht, ebenfalls durch den Brand beschädigt zu werden. Unterdessen seien vier Menschen verletzt worden, darunter eine Familie mit Kind. Wie der Sprecher berichtet, schlugen die Flammen bereits aus dem Gebäude, als die Wehrleute an die Unglücksstelle kamen. Weil Decken im Innern herunterkamen und das gesamte Haus einsturzgefährdet sei, kann die Feuerwehr nicht hinein und kämpft unter anderem über eine Drehleiter gegen den Brand. Auch am frühen Mittwochmorgen, 24. Januar, dauerte der Einsatz noch an. Familie und Besucher werden teils schwer verletzt Als das Feuer ausgebrochen war, hielt sich die Familie im Innern auf, die dort lebt. Vater (55) und Sohn (15) sollen Rauchverletzungen erlitten haben. Die Mutter (49) hatte sich bei einem Sturz im ersten Stock schwer verletzt. Wie es dazu kam, ist aus polizeilicher Sicht am frühen Morgen noch unklar. Ein Nachbar (81), der zu Besuch war, atmete ebenfalls Qualm ein und musste behandelt werden. Alle Verletzten kamen ins Krankenhaus. Die Bewohner im Nachbarhaus wurden evakuiert. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es durch die Löscharbeiten beschädigt worden sein. Genaueres war während des laufenden Einsatzes noch unklar. Nach ersten Schätzungen geht die Polizei von einem Schaden im sechsstelligen Bereich aus. Da die Ruine nicht betreten werden kann, gibt es derweil keine Informationen zur möglichen Ursache. Straße gesperrt: Polizei rechnet mit Verkehrsstörungen Weiterhin kommt es zu erheblichen Verkehrsstörungen. Denn die Hauptverkehrsachse durch den Blieskasteler Stadtteil bleibt vorerst gesperrt. Das betrifft die Bliesgau- und Pirminiusstraße. Bislang gehen die Ermittler davon aus, dass die Umleitung bis 10 Uhr gilt. Hier geht es zur Bilderstrecke: Schwerer Brand in Blieskastel zerstört Wohnhaus

(hgn)