Und wieder ging es um die Windkraft in Blieskastel : Einmütig beschlossen: der Runde Tisch

Es gab auch viele kleine Untertöne in der Stadtratssitzung in der Würzbachhalle. So wurde Lisa Becker zur Geburt ihrer Tochter Mathilda gratuliert. Und pflichtschuldig nahm die junge Mutter und Erste Beigeordnete bereits 14 Tage nach der Entbindung schon wieder an der Stadtratssitzung teil.

Rüdiger Schaly, AfD-Fraktionschef, konnte krankheitsbedingt nicht an der wichtigen Stadtratssitzung teilnehmen. Helke Horlbog, seine Stellvertreterin, merkte gerührt an, dass man – obwohl ungeliebte AfD-Fraktion – viele Genesungswünsche quer durch alle Fraktionen erhalten habe. Offensichtlich sehr genervt und verärgert reagierte Georg Wilhelm bei den Beratungen zum Aufhebungsbeschluss des Bebauungsplans über die sogenannte „Waldwohnanlage“. Wilhelm: „Das war noch nie eine Waldwohnanlage. Für diese Wohnanlage wurde damals wertvoller Wald abgeholzt. Ich hoffe, dass so etwas nie mehr passiert“, entrüstete sich Wilhelm und zog damit auch Parallelen zur eventuell geplanten Rodung von Waldflächen im Südteil der Stadt zwecks Bau von Windrädern.

Für einen kleinen Lacher sorgte schließlich der CDU-Fraktionschef Holger Schmitt. Als ein Mikrofon während der Sitzung offensichtlich abgeschaltet war, fragt Schmitt nach, ob es sich dabei schon um erste Sparmaßnahmen für den gebeutelten Blieskasteler Stadtsäckel handele.