Windkraft in Blieskastel : SPD will die Ortsvorsteher nicht ausgrenzen

Blieskastel Windkraft in Blieskastel: Der geplante Runde Tisch soll nun „alle relevanten Interessengruppen“ umfassen.

Was den sogenannten Runden Tisch angeht, der sich mit dem weiteren Vorgehen zum Thema Windkraft in Blieskastel befassen will, hat sich nun der SPD-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, Achim Jesel, zu Wort gemeldet. Er befürwortet damit – im Namen seiner sozaildemokratischen Mitstreiter im Rat– eine grundlegende Forderung von drei Ortsvorstehern im südlichen Teil der Kommune (wir berichteten). „Auch Ortsvorsteher und Ortsräte sollen ihren Sachverstand und regionales Wissen am Runden Tisch „Klimaschutz“ in der Stadt Blieskastel einbringen“, betont Achim Jesel. „Die Teilnahme am Runden Tisch soll allen Interessengruppen offen stehen, dazu gehören selbstverständlich auch alle betroffenen und interessierten Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher“, erklärt er aktuell.