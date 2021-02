Dieses Thema stößt auf größtes Interesse in Blieskastel : Windpark gebaut – Biosphäre versaut“

Blieskastel Über 20 Interessierte nutzten die Bürgerfragestunde zu Beginn der Sitzung des Stadtrates Blieskastel.

„Windpark gebaut – Biosphäre versaut“, dieser und einige andere Slogans waren auf die Protestschilder gemalt, die am Donnerstagabend von den Zuschauerrängen bei der Stadtratssitzung hochgehalten wurden. Immerhin etwa 20 „Protestler“ hatten sich in der Halle eingefunden, streng nach Corona-Regeln ihren Sitzplätzen zugewiesen und auch am Eingang zur Bliesgaufesthalle registriert.

Eigentlich stand das Thema Windenergie oder Windpark gar nicht auf der Tagesordnung, aber durch die Diskussionen hinsichtlich der Leserbriefe und der vielen Beiträge in unserer Zeitung erhitzt das Thema offensichtlich nach wie vor die Gemüter, vor allem bei Bürgerinnen und Bürgern in den davon betroffenen südlichen Stadtteilen.

Zum ersten Mal in seiner Amtszeit ließ sich Bürgermeister Bernd Hertzler über die genauen Modalitäten der Einwohnerfragstunde aus. Er erläuterte den Fragemodus und die Möglichkeiten oder besser Nicht-Möglichkeiten einer Diskussion während eben dieser Fragestunde. Gleichwohl sei diese „wichtig und bedeutsam“, wie er betonte. Am Ende wurde die Fragestunde gar auf Antrag der CDU um zehn Minuten verlängert, weil es immer noch etliche offene Fragen gab. Es lief indes sehr „gesittet“ ab, niemand wurde pampig oder persönlich. Immerhin stellte man dem Bürgermeister wiederholt die Frage, wie er denn nun als Privatperson zur Windkraft und -energie stehe. Und wie so oft an diesem Abend gab es nur ausweichende oder gar keine Antworten. Jedenfalls nicht solche, die die Gemüter der Bürgerinnen und Bürger einigermaßen zufrieden gestellt hätten.