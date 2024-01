CDU Blieskastel Christian Wilhelm ist faktisch fraktionslos

Seit dem 11. Dezember gehört Christian Wilhelm aus Blickweiler nicht mehr der CDU-Stadtratsfraktion an (wir berichteten). Nach Informationen unserer Zeitung haben neun Fraktionsangehörige für den Ausschluss gestimmt, es gab zwei Gegenstimmen, ein Stadtratsmitglied fehlte krankheitsbedingt. Bereits in der jüngsten Stadtrats-Sitzung musste Christian Wilhelm nach der neuen Sitzordnung in der letzten Reihe als Fraktionsloser seinen Platz einnehmen.