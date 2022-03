Unfallflucht in Lautzkirchen : Wieder flüchtet ein Autofahrer nach Unfall

(red) Am Samstag (12. März) wurde zwischen 9.30 und 14 Uhr ein in der Straße „Am Roten Fels“ in Lautzkirchen geparkter schwarzer Opel hinten links, vorwiegend im Bereich des Radlaufs, mit einem anderen Fahrzeug beschädigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dessen Fahrer flüchtete.